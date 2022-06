Summer Game Fest: Se reveló un nuevo videojuego de la saga de El Señor de los Anillos

El Summer Game Fest ha iniciado un tanto apagado de grandes anuncios, pero ha habido algunos juegos que han llamado la atención y eso paso de nuevo durante la presentación de Epic Games.

Aprovechando la expectativa que existe alrededor de la serie de ‘The Lord of the Rings: The Rings of Power’, se aprovechó para mostrar ‘The Lord of The Rings: Return to Moria’.

El studio desarrollador es independiente y es Free Range Games y estará publicado a través de North Beach Games y será exclusivo de PC.

“La historia de The Lord of the Rings: Return to Moria lleva a los jugadores más allá de los lobros hacia la cuarta edad de la Tierra Media, el mundo fantástico creado por J.R.R. Tolkien”, explica la descripción oficial del juego.

Copnvocados por Lord Gmli Lockbearer, una compañía de enanos tendrá que introducirse en las profundidades de Moria y sobrevivir a través de creación de objetos. Se espera que el juego se estrene en primavera de 2023.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: SUMMER GAME FEST: THE CALLISTO PROTOCOL MOSTRÓ SU SANGRIENTO Y ESPELUZNANTE GAMEPLAY