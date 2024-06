Kelvin Gastelum: "Veo esta pelea como mi última oportunidad en UFC"

Kelvin Gastelum (18-9-0), peleador de MMA de raíces mexicanas, se enfrentará este sábado a Daniel Rodríguez (17-4-0) en UFC Arabia Saudita en un combate crucial para su carrera, pues de perder, podría despedirse de la empresa.

En una entrevista exclusiva con RÉCORD, Gastelum compartió sus sentimientos y expectativas previas a su regreso al octágono más importante luego de una larga ausencia de seis meses.

"Ya extrañaba estar aquí, es la semana de la pelea y estoy muy contento, estoy de buen ánimo y muy emocionado de estar aquí. Este deporte es para mí el mejor del mundo, entonces, cada que estoy en semana de la pelea es algo feliz para mí", expresó Kelvin, mostrando su emoción por subirse al octágono de la Kingdom Arena en Riad, Arabia Saudita.

A pesar de su larga trayectoria en la UFC y grandes combates ante excampeones del mundo, Kelvin reconoce que los últimos resultados no lo han respaldado, y que es su turno de desmontarle a la UFC que merece seguir teniendo esas peleas contra los mejores: "La verdad es que siempre he llevado buena relación con la empresa y ellos saben mis habilidades. Ellos siempre han creído en mí, pero esta vez me toca a mí probarles de nuevo que todavía pertenezco aquí. Merezco pelear contra los mejores del mundo y, obviamente, los resultados recientes no han dicho eso, entonces veo esta como una última oportunidad".

El estadounidense de padres mexicanos ha ganado únicamente dos de sus últimos ocho enfrentamientos. Sin embargo, confía que este sábado podrá regresar a la senda de la victoria: "Como siempre, he confiado en mis habilidades, confío en la preparación que se ha hecho para este combate y me siento bien, confiado en que me van a subir la mano el sábado.

Para Gastelum, esta pelea es más que una simple competencia. es una oportunidad para reafirmar su lugar en la UFC y seguir persiguiendo su sueño más grande: "[El título] es la única razón para estar aquí. He cumplido todos mis sueños excepto uno y ese es ganar el oro. Esa es la única razón de estar aquí todavía. Este deporte es muy cruel y muy difícil y no quisiera nada más estar aquí para pelear por pelear".

Cómo y dónde ver Gastelum vs Rodríguez

Kelvin Gastelum y Daniel Rodríguez serán respaldo de la cartelera que encabezan el australiano Robert Whittaker ante el ruso Ikram Aliskerov. Esta edición de UFC Fight Night podrá ser seguida este sábado 22 de junio a travez de Fox Sports, con inicio de la cartelera preliminar a las 10:00 de la mañana (horario del centro de la Ciudad de México) y la cartelera principal dará comienzo al rededor de 01:00 de la tarde (horario del centro de la Ciudad de México).

