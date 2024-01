UFC en México: Boletos, cartelera y todo lo que debes saber

La Ultimate Fighting Chamipioship (UFC) aterriza este 24 de febrero en tierras aztecas con un evento lleno de talento mexicano en el que Brandon Moreno y Yair Rodríguez serán los principales encargados de encender las más de 22 mil almas que llenarán la Arena Ciudad de México.

La venta de boletos para el público en general será hasta el 15 de enero, sin embargo, hay una forma más rápida de asegurar tus lugares para este monumental festival de golpes que tiene el espectáculo garantizado, esta es a través de la preventa exclusiva para cuentahabientes de tarjetas de crédito de Banco Azteca, la cual estará disponible a través de Superboletos del 12 al 14 de enero.

Los precios ya han sido revelados y van desde los $1,000 pesos mexicanos, los más baratos, hasta los $12,000 pesos en primera fila. No cabe duda que este será el evento de MMA más icónico que se ha realizado en el país tricolor, ya que la mayoría del talento mexicano que actualmente trabaja para la principal organización mundial de este deporte, que es la UFC, estará presente.

Precios de los Boletos

Primera Fila $12,310

Segunda Fila $11,090

Tercera Fila $9,870

Cuarta Fila $8,650

Quinta Fila $7,430

Rings Side (Piso) $6,210

Zona Pepsi y Barcel Fuego $5,600

Retractil Oro $5,295

Platea Platino $4,990

Marriott y Mercado Libre $4,990

Super Palco Botran y Platino $4,380

Platea Oro $3,765

Roshfrans y Miniso $3,765

McCormick y Banco Azteca $3,765

Capacidades Diferentes $2,824

Barrera Platino $2,824

Barrera Oro $2,510

Preferente $2,134

Butaca $1,883

Preferente 1 $1,506

Preferente 2 y 2 VL $1,193

Preferente 3 y 3 VL $1,004

Cartelera UFC NIGHT MÉXICO

Brandon Moreno vs Amir Albazi

Yaír Rodríguez vs Brian Ortega

Cristian Quiñónez vs Raoni Barcelos

Raúl Rosas Jr. vs Ricky Turcios

Daniel Zellhuber vs Francisco Prado

Jesus Aguilar vd Mateus Mendoça

Yazmin Jauregui vs Sam Hughes

Edgar Chairez vs Daniel Lacerda

Victor Altamirano vs Felipe Dos Santos

