Lamentable trabajo de Fernando Guerrero que no sancionó penalti

Lamentable el trabajo de Fernando Guerrero con un penalti que no sancionó a favor de Chivas cuando Andrés Mosquera comete falta sobre Ángel Zaldívar. Primero sancionó una mano que no existe y la falta que es clara no la sancionó.

En el minuto 1 la gente del VAR con esa incompetencia y escaso criterio le piden revisar una jugada totalmente accidental y en donde tenían que auxiliarlo no lo hacen. Gerardo Martínez en el camioncito no coopero con Guerrero para sancionar el penalti.

