Abu Dhabi la última prueba para conocer el futuro de Checo Pérez en Red Bull

La continuidad de Sergio ‘Checo’ Pérez en Red Bull parece más firme que nunca; sin embargo, podría cambiar con el análisis después del último GP de la temporada en Abu Dhabi.

El asesor deportivo de Red Bull, Helmut Marko mencionó que por ahora no harán conclusiones sobre el mexicano a falta de cinco carreras de Fórmula 1.

Marko fue cuestionado en entrevista con ESPN sobre una posible comparativa entre el mexicano y Liam Lawson para tomar la decisión de su continuidad con la bebida energética: “No, estamos comparando en este momento a Lawson con Yuki”.

El asesor deportivo señaló que será el último GP que analizarán el tema de Pérez: “Abu Dhabi, antes no”.

Sobre el Gran Premio de Austin aseguró que la estrategia de Red Bull no salió como esperaban: “Los cambios en el auto no funcionaron hoy. Obviamente, hicimos lo que no fue perfecto, porque no fuimos competitivos frente a Ferrari”.

“Tuvimos problemas en los dos tipos de llanta, dura y media, pero en general dimos un gran paso hacia adelante. Terminamos en séptimo (Checo Pérez), arrancamos en décimo. Tenemos que comparar los tiempos de vuelta y luego decir más”, resaltó.

