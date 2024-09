Bicampeón de F1 lanza crítica a 'Checo' Pérez y lo culpa del rendimiento de Red Bull

Es una mala racha para Red Bull Racing, pues ya son seis carreras consecutivas en las que no pueden ganar. La última fue en el Gran Premio de España.

Tampoco ha sido una buena temporada para el piloto mexicano, Sergio Pérez. ‘Checo’ ha tenido dificultades en encontrar su ritmo con el RB20, a pesar de que su inicio fue prometedor al estar dentro del podio.

El expiloto finlandés, Mika Hakkinen analizó la situación actual de Red Bull y aseguró que la diferencia entre ‘Checo’ y Max Verstappen ha ido creciendo.

“Habiendo sido piloto de carreras en el pasado, empezar a hablar de otro piloto, y sobretodo criticar a otro, nunca es algo agradable, pero la Fórmula 1 es un deporte muy cruel, y hay dos pilotos en un equipo. Estos dos pilotos están, naturalmente compitiendo entre sí antes de empezar a competir contra otros. En este caso, la brecha entre Max y Sergio ha ido en constante aumento”, declaró el finlandés.

Para el bicampeón de F1 en 1998 y en 1999, ‘Checo’ ha afectado en el desarrollo de Red Bull y el análisis de los datos. Hakkinen calificó esto como algo muy negativo.

“Hay que comparar constantemente y durante un fin de semana de carreras, el tiempo es bastante corto, por lo que un solo coche no es capaz de hacer avanzar al equipo, se necesitan dos coches. Necesitas dos pilotos. Y Sergio Pérez no ha sido capaz de ofrecer esto al equipo de Red Bull y ha influido en el éxito. Ha sido algo muy negativo”, afirmó Hakkinen.

“Sergio Pérez lleva mucho tiempo en la Fórmula 1. No es el primer año ni el segundo. Lleva allí mucho tiempo. Ha tenido la oportunidad de estudiarse a sí mismo, de entenderse a sí mismo. ¿Qué necesita para ser el número uno? Y no lo ha hecho. Y no quiero decir que no tenga talento para conducir. Creo que todos los demás parámetros no han sido capaces de ayudar a Sergio a alcanzar el nivel que necesita para estar a la altura de Max Verstappen y ofrecer lo que el equipo le pide para poder construir un equipo ganador”, sentencio Hakkinen.

‘Checo’ buscará revertir la complicada situación que vive Red Bull, junto a su compañero de equipo, Max Verstappen. El Gran Premio de Azerbaijan será la oportunidad para los pilotos de la escudería austriaca para recomponer el camino.

