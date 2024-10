Carlos Sainz gana el Gran Premio de México en catastrófica jornada para Red Bull

Al igual que en 2023, la carrera en el Autódromo Hermanos Rodríguez tuvo un arranque caótico que, para fortuna de la afición mexicana, no tuvo a Checo Pérez involucrado. Fue Yuki Tsunoda, quien busca el lugar del mexicano en Red Bull, el que tuvo un percance con un Alex Albon en la largada, lo que provocó el retiro de ambos autos y la salida del safety car.

La carrera se reanudó en movimiento en la Vuelta 7 y Sainz, que en la salida perdió la posición con Max Verstappen, no tardó en recuperar el liderato. El neerlandés trató de recuperarse, pero el RB20 no pudo contra el SF-24 ni contra el MCL38 de Lando Norris, que no tardó en meterse en la pelea.

Como si se tratara de una calca de lo ocurrido en Austin la semana pasada, el neerlandés y el británico nuevamente protagonizaron una batalla al límite, en la cual cualquier roce sería fatal. Y fue el piloto de Red Bull el que salió perjudicado, pues si bien no hubo toque, sí recibió una doble penalización de diez segundos.

A diferencia de lo ocurrido en el Circuito de las Américas, dirección de carrera no perdonó la conducción al límite del tricampeón del mundo y le dio 20 segundos de penalización: diez por empujar a Norris fuera de la pista y otros diez por ganar ventaja por fuera. Con ello, tras su parada en boxes, Verstappen cayó hasta la penúltima posición, apenas por delante de su compañero Checo Pérez.

Aunque logró remontar hasta la P6, el neerlandés no pudo alcanzar a los Ferrari, que mantuvieron el doblete hasta las vueltas finales, en las cuales Charles Leclerc no pudo defenderse de Norris y tras un despiste se fue de largo para dejarle el segundo puesto. Con este resultado, los de Maranello superaron a Red Bull en el Campeonato de Constructores y se pusieron a 20 puntos de McLaren.

Catastrófica carrera para Checo Pérez

El mexicano remontó cinco puestos en la largada para colocarse P13, pero recibió una sanción cinco segundos por salida en falso, lo que condicionó su carrera.

Además, una dura lucha con Liam Lawson le quitó toda posibilidad de remontada por los daños que sufrió su auto. Ambos pilotos se quejaron de que su rival lo sacó de pista, pero tras la parada en pits el de Jalisco no pudo recuperarse y finalizo P16.

