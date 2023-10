Checo Pérez aceptó que no es fácil ser compañero de Verstappen: "Está en un nivel no visto en F1"

La temporada 2023 de la Fórmula 1 comenzó con una batalla pareja entre los dos pilotos de Red Bull, Max Verstappen y Sergio 'Checo' Pérez, con un par de victorias para cada uno.

Sin embargo, tras el Gran Premio de Australia, el mexicano cayó en una mala racha en la que le fue difícil mantenerse al ritmo del neerlandés, que está a punto de asegurar matemáticamente su tercer campeonato de la categoría.

"Creo que el nivel de Max Verstappen se ha mantenido ahí y yo no he podido. Está piloteando a un nivel que yo no había visto en la Fórmula 1. No comete errores y realmente va al límite todo el tiempo", aceptó en su intervención en el segmento 'True Driver', de DAZN F1, titulado 'Checo Pérez: El Último Superviviente'.

El tapatío, que ha sido duramente criticado por sus choques en Singapur y Japón, así como su abandono en esta última, también señaló lo complicado que es compartir equipo con el bicampeón del mundo.

"Han habido momentos duros. No es fácil estar en todo este entorno, bajo toda esa presión, y como compañero de Max, no es fácil", pero añadió que está preparado para dejar sus errores atrás y tener un buen cierre de temporada.

"Cada año vas aprendiendo, por eso nos gusta tanto este deporte, todo el tiempo estás aprendiendo cosa, y creo que lo más importante es que no dejes de aprender", señaló Pérez Mendoza, quien reiteró que no pierde su sueño de ser campeón del mundo. "Para fracasar hay que estar. No todos pueden fracasar, porque no todos están en la pelea".

Con 177 puntos de diferencia, 'Checo' Pérez ya no podrá pelear por el campeonato este año. Sin embargo, tendrá que corregir los errores para mantenerse segundo y no caer ante Lewis Hamilton o Fernando Alonso, que están 33 y 49 puntos por detrás, respectivamente.