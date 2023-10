FIA aprueba aplicación de Andretti para ser el equipo 11 de la Fórmula 1

Michael Andretti sorteó una importante valla en su intento para lanzar un equipo de Fórmula 1 luego que la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) anunció este lunes que el estadounidense cumple con todos los criterios para expandir el campeonato a 11 escuderías.

La decisión de la FIA no garantiza que Andretti recibirá el equipo de dos monoplazas que tanto anhela. Andretti Global y su socio Cadillac aún tienen que demostrar su valor comercial a Liberty Media, empresa dueña de la F1 y a los demás equipos, que se oponen vehemente a expandir la parrilla de 20 bólidos. Los equipos, sin embargo, no pueden votar sobre si la misma se incrementa o no.

"Hemos tomado nota de las conclusiones de la F1 sobre las primeras dos fases de este proceso y ahora realizaremos nuestra propia evaluación de los méritos de la aplicación pendiente", dijo la F1 en un comunicado.

El visto bueno de la FIA era el primer gran paso dentro del intento de Andretti — una gestión de tres años — para que uno de los nombres más prestigiosos del automovilismo deportivo vuelva a la cúspide del deporte.

Mario Andretti se consagró campeón de la F1 en 1978 y Michael, su hijo, compitió en 12 carreras durante la temporada de 1993. El padre y el hijo se encuentran entre los pilotos más laureados de monoplazas en Estados Unidos, tercero y cuarto en la lista histórica de victorias en la IndyCar. Llevan años tratando de que el nombre Andretti vuelva a la F1 y lograron dar un importante paso al recibir el respaldo formal del presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem.

"La FIA está obligada a aprobar las solicitudes que cumplan con los requisitos de solicitud de Expresiones de Interés y nos hemos adherido a ese procedimiento al decidir que la solicitud de Andretti Formula Racing LLC pase a la siguiente fase del proceso de solicitud", dijo Ben Sulayem.

