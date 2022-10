Checo Pérez advierte previo al Gran Premio de México: 'Vamos a intentar todo'

Por apoyo, Sergio Pérez no se puede quejar y en retribución a eso, promete darlo todo en la carrera de este domingo, donde buscará subir al podio y mejorar la tercera posición de 2021.

Pérez arrancará desde la cuarta posición en la parrilla de salida, detrás de Max Verstappen, George Russell y Lewis Hamilton que saldrán primero, segundo y tercero respectivamente.

Todos los fans y obviamente el mismo Pérez esperaban una mejor posición, es decir, quizá alargar desde a primera línea, pero no todo está perdido.

Tienes muchas posibilidades de subir al podio, pues durante toda la campaña, pocas veces ha sido superado por los Mercedes. Incluso podría ser una carrera divertida para él y los aficionados, pues causaría gran gusto ver al tapatío dejando atrás a Hamilton. La rivalidad entre ambos puede tener un nuevo capítulo en Ciudad de México.

“Una pena, creo que pudimos pelear por la pole, tuve un problema eléctrico en la sesión, con una carga eléctrica perdimos conexión y en las vueltas perdí referencias, no sabía dónde estaba exactamente”, afirmó tras la carrera.

Si alguien sabe venir de atrás de remontar posiciones para finalizar con un buen resultado, es justamente el tapatío que, se comprometió a brindar su mejor esfuerzo este domingo de carrera.

“Casi me quedo fuera de la Q1, de la Q2 entonces estar cuarto no es un mal resultado, pero me hubiera encantado estar dentro de los tres para tener una posibilidad de llegar primero en la curva uno. Lo vamos a intentar todo para hacer una buena carrera”, declaró.

Pese a que el mismo Checo ha declarado que solo depende de él ganar en México, el tener a Verstappen desde la primera posición puede ser benéfico, pues puede ayudar a contener a los Mercedes.

Otro punto a destacar es que Charles Leclerc es séptimo y si se mantienen estas posiciones, Checo podría subir al segundo peldaño de la tabla de pilotos para aspirar al subcampeonato ya con dos carreras para concluir con la temporada.

