Checo Pérez: Alex Albon, frustrado con la llegada del mexicano a Red Bull

Alex Albon, piloto tailandés de la escudería Red Bull, expresó el hecho de no ser piloto titular para el próximo año es frustrante, y es que recientemente Sergio 'Checo' Pérez fue anunciado como el titular y compañero de Max Verstappen para la próxima temporada.

"No puedo mentir muchachos, duele. Di todo allá afuera, pero no fue suficiente. Quiero agradecer a todos los que me apoyaron a través de este año, especialmente a los aficionados de Tailandia.", expresó el piloto a través de sus redes sociales.

"No me rendiré, toda mi vida he querido esto y no voy a parar aquí. Tengo más que dar y estoy enfocado en regresar para el 2022 y ondear la bandera de Tailandia una vez más", concluyó Alex Albon.

Sergio Pérez fue anunciado recientemente como nuevo piloto titular de Red Bull para el 2021, por lo que Alex tendrá que conformarse con un lugar como piloteo de pruebas dentro de la escudería.

El piloto mexicano dio su mejor temporada desde que es piloto de la Fórmula Uno y ganó su primer Gran Premio dentro de la categoría madre del automovilismo.