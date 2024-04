¡Qué susto! Checo Pérez arrancará segundo en el GP de China tras casi ser eliminado en la Q1

Cuando Checo Pérez dijo que el Circuito Internacional de Shanghái era 'truculento' no aclaró si habría nervio por su calificación. El piloto mexicano de Red Bull protagonizó una turbulenta qualy, incluso coqueteando con marcharse en la Q1.

Aun así, acostumbrado a la adversidad, Pérez Mendoza cumplió y largará en la segunda posición durante la madrugada de este domingo (tiempo de la Ciudad de México) en el regreso del Gran Premio de China, con la misión de subir por cuarta vez al podio en lo que va de la temporada 2024 de la Fórmula 1.

Desde la primera parte de la sesión, el #11 sufrió, primero por una obstrucción de Alexander Albon, quien pese a tener nacionalidad tailandesa nació en Londres y eso para la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) es razón suficiente para exentar cualquier castigo.

Pero, aunque sea muy atractivo cargar culpas hacia el piloto de Williams, el resoplido de Checo y su liberador "joder, estuvo cerca" fue evidencia de una arriesgada estrategia con la que el mexicano -con neumáticos usados- por poco y queda fuera, pasando como décimo quinto, con el aliento contenido hasta el último segundo de la Q1.

Para la segunda tanda, la calma regresó en Red Bull con un Max Verstappen dominante y Pérez detrás de él, luego de frenar el 'milagro de Ferrari'. Y es que Carlos Sainz estuvo a nada de la proeza del día luego de sufrir un trompo y destrozar la nariz del SF24

El español giró y se derrapó fuera de la pista para estrellarse contra el muro, provocando la única bandera roja de la calificación, posiblemente aviso de lo que vendrá en el GP. Sin embargo, con la pausa obligada, los ingenieros de la Scuderia rescataron lo rescatable en el monoplaza y el madrileño (y madridista) regresó a la pista para colocarse en segundo puesto, hasta que apareció Sergio para cerrar sólo a dos décimas de Max.

En el cierre de la clasificación, ya con neumáticos suaves, el jalisciense se sacudió la presión impuesta por Sainz, Charles Leclerc y Fernando Alonso para firmar el segundo 1-2 en la parrilla en este 2024, dejando todo puesto para de nueva cuenta encarar a Verstappen -poleman por sexta vez al hilo- y pelearle la victoria.

"Buen resultado", lanzó Checo, con la satisfacción de haber cumplido la expectativa en un circuito que promete diversión para la afición y sufrimiento para los pilotos

Confío en que puedo pelear: Checo Pérez

Estar cerca de los mejores tiempos de Max Verstappen cada vez se hace más frecuente para Checo Pérez, quien buscará pelearle a su compañero en Red Bull en el regreso del GP de China al calendario de la F1.

"Fue muy intenso, casi me quedé fuera en la Q1, el Williams me bloqueó. Ya en la Q2 me alejé del balance, pero progresé, no fue suficiente para alcanzar a Max, pero fue un buen trabajo del equipo", comentó el tapatío tras la calificación.

"Estoy confiado que podemos pelear, puedo tener un gran ritmo de carrera y eso lo pondré en práctica en el Gran Premio", sentenció.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡REMONTADA A LA MEXICANA! CHECO PÉREZ FINALIZÓ TERCERO EN LA CARRERA SPRINT DEL GP DE CHINA