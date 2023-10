Checo Pérez con optimismo tras abandonar el GP de México: "Vamos a estar bien"

Quedan tres Grandes Premios por delante, por lo que el jalisciense confía en que el avance que logró este fin de semana, le sirva para pelear en Brasil, Las Vegas y Abu Dhabi.

"Vamos a seguir por el buen camino, creo que este fin de semana hemos dado otra vez un paso hacia adelante y tengo confianza en que vamos a estar muy bien en la siguiente carrera", comentó Pérez Mendoza.

El Gran Premio de la Ciudad de México quedó marcado por el abandono en la primera curva del piloto de casa 'Checo' Pérez tras un percance con Charles Leclerc, sin embargo, el tapatío reconoció haber arriesgado de más.

Sergio largó quinto y tras una muy buena salida remontó dos posiciones, pero en la pelea por el segundo puesto en la curva con el monegasco, su llanta trasera tocó la delantera de Leclerc y el RB19 quedó fuera.

"Tuve una muy buena arrancada y me encontré en una situación donde podía tomar el liderato, había el gap y fui por él. No pensaba en verdad que Leclerc iba a frenar tan tarde porque él iba por en medio, a él ya lo había pasado y no esperaba que iba a estar ahí", apuntó.

Checo admitió que simplemente quería la victoria y el arranque era la clave para ir por ese objetivo. "Creo que hoy, si hubiéramos pensado en el campeonato era un riesgo innecesario, pero solo pensaba en ganar, un pódium para mí en México no hubiera sido suficiente. Solo quería ganar la carrera y cuando tuve la oportunidad, arriesgué de más, pero si volviera a estar en esa situación en casa, lo volvería a hacer", reconoció.

Todo el fin de semana el "Viejo Sabroso" había realizado en buen trabajo, por lo que admite que se despide de México orgulloso por el trabajo hecho, pese a poner en riesgo el subcampeonato al no sumar puntos.

"Me voy muy orgulloso, primero del trabajo del equipo y también en lo personal, lo he dado todo de mí de principio a final, y como te digo, soy consciente de que tomé un riesgo muy grande, me olvidé del campeonato, me olvidé de todo y solo pensaba en ganar el día de hoy", finalizó.

