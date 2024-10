Checo Pérez con poca confianza para el GP de México: 'No sé si vaya a cambiar el fin semana'

El Gran Premio de la Ciudad de México ya está a sólo un par de días, sin embargo, Sergio ‘Checo’ Pérez quisiera que hubiera un poco más de tiempo para poder correr en casa, esto por la falta de ritmo que ha visto en su monoplaza.

El piloto mexicano mejoró ligeramente en el Gran Premio de Austin al pasar de la décima posición hasta la séptima, sin embargo, aseguró que aún deben conseguir más información para mejorar su desempeño. El problema es la falta de tiempo para poder solucionar todos los problemas.

"No lo sabemos porque el equipo sigue aprendiendo de estos nuevos pisos que hemos traído, ya queda poco para para México. Yo creo que mañana o el martes tendremos más información de qué es lo que vamos a poder tener", expresó el mexicano para los medios

Con respecto a los problemas que vivió en el Circuito de las Américas, el piloto mexicano confesó que tuvo muy mal ritmo, especialmente en algunas curvas. Además, considera que son temas que tal vez no lograrán cambiar en una semana.

“Me era muy difícil pasarlos y degradaba bastante, me costaba mucho en la tracción de las curvas lentas. Creo que en general es un fin de semana donde tenemos que entender el dónde se ha ido el ritmo.

“En general no tuvimos la consistencia y creo que hay algún delta en el piso entre los autos, pero no sé qué tan grande sea, porque quizá llegamos al fin de semana pensando que era mucho más pequeña de lo que en realidad fue, pero ahora no sé si vaya a cambiar el fin semana y veamos otra historia y sea más grande lo que pensamos", finalizó Checo.

