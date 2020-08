Checo Pérez considera injusta su sanción en el GP de España

El canadiense Lance Stroll y el mexicano Sergio Pérez combinaron sus esfuerzos sobre el asfalto del circuito de Barcelona-Cataluña para entregar a Racing Point su mejor resultado de la temporada, saldado con 22 puntos que colocan a la escudería en la tercera clasificación del Mundial de constructores, tras Mercedes y Red Bull.

Sus pilotos cruzaron la línea de llegada en las mismas posiciones de la parrilla de salida, aunque invertidas. Lance Stroll ganó la cuarta plaza, por la penalización de 5 segundos que recibió el piloto de Guadalajara. Por 1.581 segundos, de hecho, salvó Pérez su quinta posición y dejó al español Carlos Sainz (McLaren) sin la posibilidad de firmar su mejor resultado en el Gran Premio de su 'casa'.

"No creo que la sanción fuera justa, considerando que la primera oportunidad que tuve para apartarme del camino de Lewis Hamilton fue en la curva 10. He visto cosas mucho peores que estas y sin penalizaciones. No sé si en las dos carreras que no estuve cambió algo. No había nada que pudiera hacer, no encontraba cómo darle la posición", se excusó el Checo tras esa acción en la que no respetó la bandera azul.

"Pero lo principal es que pudimos mantenernos en el quinto puesto y hoy anotamos muchos puntos para el equipo", agregó.

Sergio Pérez apostó por una estrategia a una parada, en la vuelta 29 de 66, cuando puso un juego de neumáticos medios para tirar hasta el final de la carrera. Salió de boxes octavo y terminó quinto.

"Ha sido una remontada positiva para mí y quiero agradecer al equipo su ayuda para ponerme en marcha tan rápido", indicó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LEWIS HAMILTON SE CONVIRTIÓ EN EL PILOTO CON MÁS PODIOS EN LA HISTORIA DE F1