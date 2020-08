Sergio Pérez: Preocupado por lo físico previo al Gran Premio de España

El mexicano Sergio Pérez reapareció este viernes en el circuito de Barcelona-Cataluña, con motivo de los entrenamientos libres 1 y 2 del Gran Premio de España de Fórmula Uno, con buenas sensaciones, dos buenos tiempos y la satisfacción de haber dejado definitivamente atrás el mal trago de su positivo en COVID-19.

Sin embargo, pese haber mostrado una buena cara tras recuperarse, Checo se dijo preocupado por en lo físico por lo que está por venir en el Gran Premio.

"Físicamente ha sido bastante duro, las temperaturas son muy altas, estar dos semanas con el virus he sentido que he perdido un poco de tono físico, pero creo que mañana voy a estar bien. Me encontraré bien para calificación y por supuesto hacer una buena carrera"

El mexicano firmó un séptimo y un octavo puesto en los Libres 1 y 2, con tiempos de 1:18.471 y 1:18.293, respectivamente. En la primera tanda rodó 31 vueltas. En la segunda, 39.

"Ha sido un día físico con las altas temperaturas, pero lo principal es que mostramos un ritmo prometedor. Completamos el programa de hoy y estoy contento con lo que logramos, así que podemos apuntar a un buen resultado en la clasificación y a los puntos el domingo", señaló el piloto de Racing Point.