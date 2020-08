Checo Pérez: El piloto mexicano, por un regreso triunfal en Barcelona

La tormenta pasó y los estragos no parecen ser tan devastadores para Sergio 'Checo' Pérez después de que la noticia de su positivo por coronavirus parecía derrumbarle todos sus sueños. El mexicano se perdió las dos carreras de Silverstone y está listo para volver a las pistas ahora en Montmeló, donde solo aguarda por un resultado negativo en las pruebas previas a la carrera.

Para volver a subirse a su Racing Point, el piloto tapatío necesitó obtener un resultado negativo que reveló que superó el Covid-19 y para así volver al ruedo. Durante su ausencia, Pérez Mendoza fue sustituido por el alemán Nico Hülkenberg, quien sumó apenas seis puntos tras no poder correr en la primera competencia y luego finalizar séptimo en el Gran Premio 70 Aniversario, cuando Pérez tenía la esperanza de competir, pero el test volvió a arrojar positivo.

"Definitivamente me he perdido carreras y fue difícil verlas desde fuera. No veo la hora de ponerme en marcha, ojalá este fin de semana", dijo el volante de 30 años al sitio oficial de la F1. "Soy muy afortunado de haber tenido solo síntomas leves, así que he podido seguir entrenando y asegurarme de estar listo para volver a ponerme al volante del coche".

El paddock de Barcelona fue donde el mundo vio por primera vez al controvertido RP20 de Racing Point, duramente criticado por sus similitudes con el W10 EQ Power+ de Mercedes. Luego de ser el tercer auto más rápido tras las pruebas de pretemporada en febrero, estaba claro que Pérez tenía el arsenal suficiente para buscar el ansiado protagonismo que clamó durante las nueve temporadas anteriores que compitió en la máxima categoría.

"Barcelona realmente pone a prueba las características de tu coche", afirmó Pérez. "Si eres rápido en Barcelona, puedes ser rápido en cualquier lugar, eso es lo que lo convierte en un buen lugar para realizar pruebas de pretemporada. Pero obviamente tenemos diferentes desafíos y condiciones en un fin de semana de carrera en comparación con las pruebas. También suele ser el lugar donde la mayoría de los equipos traen mejoras a sus coches, por lo que también puede afectar el rendimiento relativo de sus rivales", agregó.

A la espera de competir en Montmeló, Pérez puede sentirse tranquilo al haber permanecido en el Top 10 de la clasificación al ser al momento el octavo mejor piloto con 22 puntos y sólo rebasado por Alexander Albon y Lance Stroll en el periodo de su ausencia, aunque ahora tiene al acecho a Daniel Ricciardo dos puntos debajo de él y con la presión de Renault sobre Racing Point debido al mencionado parecido del auto rosa con el de las Flechas Plateadas del año anterior.

