Director de Racing Point: 'Es 99 por ciento seguro que Checo Pérez estará en España'

Al parecer el mexicano, Sergio Pérez volverá a las carreras de Fórmula 1, pues desde su escudería, Racing Point informaron que ha mejorado su estado de salud significativamente tras dar positivo por Coronavirus.

“Era 99 por ciento seguro que Nico (Hulkenberg) estaría en el auto en ambas carreras en Silverstone,y ahora es 99 por ciento seguro que Checo estará en el auto en España”,aseguró el director del equipo, Otmar Szafnauer.

“Creo que para cuando vayamos a Barcelona él estará de vuelta en el auto. Pero estoy tratando de adivinar el futuro. Si no sucede, no me crucifiquen porque no predijo el futuro”, finalizó.

Cabe recordar que el piloto mexicano se perdió las dos carreras del GP de Gran Bretaña por ser positivo por Covid-19, por lo que podría volver a la sexta fecha en España.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MAX VERSTAPPEN ROMPIÓ DOMINIO DE MERCEDES Y GANÓ EL GP DEL 70 ANIVERSARIO DE F1