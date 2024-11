Checo Pérez consideró fallas en la estrategia de Red Bull tras quedar eliminado en Q1 en Las Vegas

Parece que lo mejor que le podría pasar a Sergio 'Checo' Pérez es que ya concluya la Temporada 2024 de Fórmula 1. El mexicano, en medio de los problemas de Red Bull con el alerón trasero equivocado, quedó eliminado en la Q1 del Gran Premio de Las Vegas, apenas por siete centésimas de diferencia con Liam Lawson.

"Me ha costado muchísimo encontrar agarre en las curvas lentas, en las frenadas es muy complicado. Es el principal problema que tenemos, estábamos patinando muchísimo", declaró tras la ronda de clasificación el tapatío, que desde los entrenamientos libres por la radio del equipo señaló que no tenía buen agarre.

Por otra parte, Pérez Mendoza también consideró que la estrategia no fue la adecuada, ya que no usaron neumáticos nuevos y salieron antes de que la temperatura en pista mejorara. "No haber usado dos sets nuevos fue un error, considerando el ritmo que teníamos".

"Pero bueno, lo que importa es que quedamos fuera. Yo creo que también salimos una o dos vueltas temprano, lo cual nos comprometía a hacer dos vueltas de enfriamiento y los neumáticos en ningún momento los pudimos poner en temperatura", añadió Sergio Michel.

Finalmente, trató de ser optimista para la carrera, pues consideró que en tandas largas sí han mejorado, aunque no tanto como le gustaría. "Creo que mañana en ritmo de carrera somos mucho mejores, pero a una vuelta nos cuesta mucho poner el neumático en temperatura".

"Creo que hemos progresado sin duda, pero no lo suficiente para pelear por los primeros lugares. Hemos mejorado pero no lo suficiente", finalizó.

