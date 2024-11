F1 analiza ampliar la parrilla para la llegada de General Motors; Andretti principal candidato

Con una reestructuración en Andretti Global que empujó a Michael Andretti a un rol más pequeño, las posibilidades de que su organización consiga un equipo de Fórmula 1 han aumentado sustancialmente.

Tanto es así que la F1 y la dirección de la Fórmula Uno podrían tomar la decisión de concederle al equipo respaldado por General Motors un lugar como el undécimo equipo en la parrilla en las próximas semanas. Dan Towriss, ahora propietario mayoritario de la organización Andretti, estuvo en el Gran Premio de Las Vegas el jueves evaluando sus posibilidades de participar en la principal serie de deportes de motor del mundo.

También lo hizo el FBI, supuestamente, como parte de una investigación del Departamento de Justicia sobre por qué la F1 negó a la organización Andretti la expansión en la serie. La F1 actualmente tiene 10 equipos que presentan 20 autos y solo uno, la organización propiedad del empresario californiano Gene Haas, es un equipo estadounidense.

Las Vegas marca la tercera carrera de esta temporada en los Estados Unidos, más que en cualquier otro país, ya que la F1 ha crecido exponencialmente en popularidad estadounidense en los últimos cinco años.

Aun así, Andretti no pudo obtener la aprobación de la F1 para ingresar a la serie. Sin embargo, la situación cambió en septiembre, cuando Andretti redujo su rol en la organización que lleva su nombre.

Ahora que Towriss está al mando, las conversaciones se han intensificado, aunque no está claro cuál sería el nombre de un equipo de F1 sin Andretti. Cadillac fabricaría los motores, pero dice que no estarán listos hasta 2028, lo que significa que un equipo de F1 liderado por Towriss en 2026 tendría la marca de GM, pero con un socio proveedor de motores.

La mayoría de los equipos existentes se han opuesto en gran medida a que un undécimo equipo entre en la F1, citando la dilución de los premios en metálico y los enormes gastos que ya han comprometido con la serie. Pero Andretti, entre otros, creía que la posición de los equipos era personal, ya que simplemente no les gustaba Andretti, que corrió 13 carreras en la temporada de 1993. Su padre, Mario, es el campeón mundial de F1 de 1978.

La solicitud de Andretti ya había sido aprobada por la FIA, el organismo que rige la F1, pero luego fue rechazada por la propia F1. La F1 prometió volver a tratar el tema una vez que General Motors tuviera un motor listo para competir.

Los 10 equipos de F1 existentes no tienen voz ni voto en si se amplía la parrilla, algo que el jefe de Mercedes, Toto Wolff, reiteró el jueves cuando The Associated Press le preguntó por qué la repentina posibilidad de aceptación de un posible undécimo equipo.

“Tenemos la obligación, una obligación legal como directores, de presentar el punto de vista que sea mejor para nuestra empresa y para nuestros empleados, y lo hemos hecho”, dijo Wolff. “Creo que si un equipo puede sumar puntos al campeonato, particularmente si GM decide entrar como propietario del equipo, esa es una historia diferente.

"Y mientras sea creativo, eso significa que estamos aumentando la popularidad del deporte, estamos aumentando los ingresos del deporte, entonces ningún equipo estará nunca en contra de ello. Así que tengo puesta mi esperanza en ello".

Wolff estaba ansioso por escuchar directamente de Towriss cuáles son los planes para la organización ahora que Andretti tiene un papel más pequeño.

“Nadie de Andretti o Andretti Global o como sea que se llame me ha dicho nunca ni una sola frase para explicarme en qué consiste la parte creativa”, dijo. “Pero no es necesario porque los equipos no deciden. Es el titular de los derechos comerciales, con la FIA, no tenemos voz ni voto. Si quiero que me inviten a una fiesta y voy a la fiesta, me sentaré a la mesa y diré quién soy y por qué soy realmente divertido y me sentaré aquí y todos disfrutarán de mi presencia.

“Eso no ha sucedido, pero ya sabes, ese es ahora mi punto de vista personal, no profesional, porque no hay nada que podamos hacer, nada que podamos decir”, continuó Wolff. “Y no conozco a las personas. Obviamente he hablado con Mario. No hablé con su hijo. No hablé con ninguna otra persona que esté detrás de esto. No sé quiénes son. Así que sé que GM es genial”.

Fred Vasseur, director del equipo Ferrari, dijo que no se opone a otro equipo si agrega valor a la F1.

“La discusión es entre la FIA, el equipo y la FOM. No es nuestra elección”, afirmó. “Por supuesto, como dijo Toto, si es bueno para el deporte, bueno para el espectáculo, bueno para el negocio y agrega valor al aspecto deportivo, estamos todos bien”.

