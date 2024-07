Checo Pérez desmiente que tenga cláusulas de rendimiento en su nuevo contrato con Red Bull

Sergio 'Checo' Pérez negó que existan cláusulas de rendimiento en su nuevo contrato de Red Bull, esto después de que en los últimos días se reportara que el asiento del mexicano para 2025 estaba en riesgo si no mejora su desempeño.

Ante esta situación, el tapatío esclareció el tema y desmintió que su lugar en la parrilla esté en peligro por un aspecto contractual, asegurando que seguirá corriendo para la escudería austriaca la próxima temporada.

“No hay nada relacionado con eso (cláusulas de rendimiento). Obviamente, no puedo hablar de mi contrato, pero no hay nada relacionado con eso. Lo que he dicho es que las dos próximas carreras son muy importantes para mí.

"Quiero irme de vacaciones con un buen espíritu. Estoy totalmente concentrado y entregado y estaré aquí, y volveré a estar aquí el año que viene, y eso no es nada diferente. Estoy totalmente comprometido conmigo mismo”, dijo a los medios en Hungría.

Asimismo, Pérez afirmó que le "encanta" el desafío que significa estar en un equipo como Red Bull, donde las críticas son mayores que en otros.

“Es difícil callar el ruido externo, pero al fin y al cabo, vengo aquí a dar lo mejor de mí, a esforzarme al máximo. Al final del día, el ruido, creo que es obviamente mucho mayor cuando estás en Red Bull. Pero creo que es la belleza de este desafío y es por eso que me encanta. Es por eso que decidí firmar y ampliar mi contrato con el equipo porque me encanta el desafío. Es realmente duro, pero saca absolutamente todo de ti y por eso quiero seguir aquí”, agregó.

