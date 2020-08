Checo Pérez: Director de Racing Point negó cláusula de fin de contrato para el mexicano

Tras los rumores que colocaban a Sergio Pérez lejos de Racing Point Otmar Szafnauer, director general de la escudería, salió a aclarar la situación del mexicano después de que se especulara el fin de su contrato para el 31 de julio.

“Usualmente no nos gusta informar los detalles de nuestros contratos. Pero tomaré esta oportunidad para decirles que la opción de la que hablan y de que expira hoy (31 de julio), no es verdad. No es el caso”, señaló Szafnauer en entrevista a Motorsport.com.

Respecto a la partida de Checo rumbo a México tras haber dado positivo por Coronavirus, el dirigente no vio con malos ojos la desición del volante de su escudería.

“No creo que Checo haya hecho algo malo en ir con su familia, toma todas las precauciones. No creo que sea diferente a Ferrari volviendo a Italia, por ejemplo”, relató Szafnauer en Silverstone.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: CHECO PÉREZ TRAS DAR POSITIVO POR COVID: "SON LOS DÍAS MÁS TRISTES EN MI CARRERA"

“No tenemos clausulas en el contrato en las que él tenga que pedir permiso para volver con su familia. Creo que su familia estaba en México y no debe sorprender que volviese a México, es lo que siempre ha hecho mientras ha trabajado para nosotros”.