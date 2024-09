Checo Pérez habla sobre su posible retiro: "Quiero retirarme cuando yo quiera"

Este fin de semana los rumores sobre un posible anuncio de despedida del piloto mexicano de la escudería Red Bull, Sergio 'Checo' Pérez, han inundado los medios de comunicación, tanto ingleses como de todo el mundo, a pesar, de que Checo dejó en claro lo que tiene planeado para su futuro.

En una entrevista que Pérez dio hace algunos días para DAZN, el mexicano (entre otras cosas) habló sobre cómo visualiza su despedida de la Máxima Categoría de Automovilismo, asegurando que desea retirarse cuando sea el momento, no cuando la presión mediática lo decida.

"Quiero terminar mi carrera cuando yo quiera y no cuando alguien me diga, ese es mi principal enfoque, llegar al punto en donde yo pueda decidir mi futuro y pueda terminar cuando yo quiera, por ahora estoy muy motivado, sé que tengo muchas ganas de seguir en la Fórmula 1", comentó Checo.

Asimismo, Checo comentó y aclaró lo que se viene para su futuro inmediato, hablando sobre la expectativa que tiene el propio piloto de Guadalajara, Jalisco, para su futuro inmediato en la parrilla de la Fórmula 1.

"Tengo dos años más de contrato, es mucho tiempo en la Fórmula 1, no me veo corriendo como Fernando (Alonso) que admiro muchísimo todo lo que hace a su edad, pero, no porque no me gustaría, tengo hijos chiquitos, quiero pasar mucho más tiempo con ellos, es complicado el calendario, por lo menos dos años más estaré, pero no me veo muchos años más", finalizó.

