Checo Pérez: 'No fue la calificación esperada, ha sido un fin de semana difícil'

Sergio Pérez no tuvo una buena fase de clasificación tras haber sido eliminado de la segunda ronda, motivo por el cual el piloto mexicano se dijo decepcionado de arrancar en onceava posición en el Gran Premio de Bahréin.

"Tuvimos muchos problemas con el tráfico y estuve fuera de posición; son cosas que tenemos que ir resolviendo; ha sido un fin de semana difícil", comentó Checo Pérez a los medios.

Red Bull, escudería de Sergio Pérez, decidió neumáticos medios para mejorar su tiempo en la segunda ronda, hecho que no sucedió y quedó fuera de los primeros 10 de lugares.

"Sinceramente no fue la calificación esperada, no hice la vuelta que quería. Bahréin es un circuito muy complicado, sólo tienes una vuelta y después ya no tienes llantas. El viento te cambia, pero hay que ser pacientes y aprender", dijo el tapatío.

Gran trabajo de todo el equipo y ¡gran vuelta de Max! Buen inicio, mañana vamos a buscar hacer una gran carrera para empezar con grandes puntos.

Fue una pena perdernos la Q3 ya que cada KM en el coche me siento más cómodo y empiezo a entenderlo más.#NeverGiveUp #ChecoRedBu11 pic.twitter.com/VO1LpE2emp — Sergio Pérez (@SChecoPerez) March 27, 2021

"Creo que de haber funcionado nos hubiera dado una buena ventaja para la primera parte de la carrera al tener ese neumático. Sin embargo, no lo conseguimos y es un poco decepcionante", agregó Checo.