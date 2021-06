Checo Pérez: ¿Por qué Lewis Hamilton se derrapó tras reanudación del GP de Azerbaiyán?

Sergio 'Checo' Pérez se alzó el domingo con la victoria en el Gran Premio de Azerbaiyán en una pulseada de dos vueltas luego que Max Verstappen, el líder del campeonato, se estrelló por culpa de un pinchazo y Lewis Hamilton se fue de largo al tratar de irse al frente en la reanudación.

Momentos que serán recordados en el futuro. Hamilton fallando cuando unos momentos antes la suerte le sonreía con el reventón de Verstappen. Y Fernando haciendo un poco de magia. Del 10 al 6. pic.twitter.com/V68hpMLbhI — Luis (@luisin4102) June 6, 2021

El séptuple campeón mundial inglés, segundo antes de la reanudación, se pasó de frenada en la primera escapatoria y perdió el segundo puesto en favor de Vettel; Gasly avanzó un puesto gracias al británico y acabó tercero.

El mexicano Pérez era el líder, pero Hamilton decidió arriesgar al tratar de llevarse la victoria y dejar atrás a Verstappen en la clasificación de pilotos. Pero el británico no supo frenar en la primera curva y su Mercedes se fue de largo. Hamilton acabó rezagado al 15to puesto, poniendo fin a una racha de 54 carreras consecutivas embolsándose al menos un punto.

El error de Lewis Hamilton en la frenada vista desde el auto de Checo Pérez #AzerbaijanGP pic.twitter.com/h6ndpDvlCP — Paco Solares (@PacoSolares) June 6, 2021

“Lo lamento mucho, muchachos", dijo Hamilton al Campeón.

"Es difícil de explicar. Después de la salida le he dado a un interruptor, no sabía ni que le había dado, y no han funcionado los frenos. Me he ido recto. Siento mucho dolor porque además perdí a un amigo esta mañana. Quería conseguir un buen resultado por él. Estas experiencias te enseñan. Quiero pedir perdón al equipo. Por un momento hemos tenido todos los puntos y después ninguno. Un momento difícil pero del que tenemos que hacernos fuertes", explicó Hamilton a DAZN F1.

Verstappen sigue liderando con 105 puntos, cuatro más que Hamilton; y con su triunfo de este domingo, 'Checo' ya es tercero en el campeonato, con 69 puntos.

