Checo Pérez previo al GP de China: "Japón me demostró lo seguro que me siento"

Este fin de semana el piloto mexicano, Sergio 'Checo' Pérez, tendrá una nueva cita en la F1 cuando corra en el Gran Premio de China, esto después de haber quedado en la segunda posición en el circuito de Suzuka.

Tras el buen rendimiento que Pérez tuvo en la carrera de Japón, el mexicano ha confesado que Suzuka demostró la confianza que puede llegar a tener y que fue ahí donde obtuvo el mejor rendimiento del RB20.

Checo aseguró que en Japón demostró lo seguro que se siente en su monoplaza, asegurando que el Gran Premio de China será un reto emocionante.

"Japón realmente me demostró lo seguro que me siento con este coche y el rendimiento que puedo extraer de él. He regresado a Milton Keynes esta semana, trabajando duro con mi equipo para prepararme para las próximas semanas de carreras. La preparación es muy importante cuando tienes un fin de semana Sprint, ya que tenemos muy poco tiempo de práctica en el coche", comentó el piloto mexicano.

Asimismo, Checo Pérez comentó que será la primera vez que corra con Red Bull en el Gran Premio de Shanghái, donde su mejor posición fue un octavo lugar en 2019, cuando corría para la escudería Racing Point.

"Es emocionante regresar a China nuevamente; parece que ha pasado mucho, mucho tiempo desde la última vez que estuvimos aquí. Nunca he conducido un Red Bull por este circuito, así que será muy divertido. Este es un circuito desafiante, pero creo que hemos demostrado que tenemos un auto para competir en la mayoría de los lugares con el RB20", finalizó el mexicano.

