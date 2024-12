Checo Pérez publicó historia con enigmática canción: "Nos mudaremos pronto"

La Temporada 2024 de la Fórmula 1 ha sido la peor para Sergio 'Checo' Pérez desde que se unió a Red Bull. El mexicano tiene 19 carreras sin subir al podio y ni siquiera ha finalizado en el Top 5, mientras que en su más reciente compromiso abandonó por un trompo en Qatar.

En este escenario, el director del equipo, Christian Horner, le abrió las puertas al retiro al tapatío, a pesar de su renovación de contrato en junio de este año. "No está disfrutando de la situación en la que se encuentra en este momento; conoce las presiones de este negocio".

"Vamos a darle todo el apoyo que podamos hasta la bandera a cuadros en Abu Dabi el próximo fin de semana. Y lo que decida hacer, será su decisión al final del día", fueron las palabras del británico tras la carrera del domingo en el Circuito Internacional de Lusail.

Checo Pérez 'responde' a palabras de Horner con enigmática historia en Instagram

No es la primera vez en la temporada que se plantea que el mexicano se retirará. Durante todo el año se ha especulado sobre su continuidad y previo al Gran Premio de México se dijo que anunciaría su retiro, tras lo cual Checo hizo una publicación con una escena de la película El Lobo de Wall Street, en la que el protagonista dice "No me voy".

En esta ocasión, de cara al Gran Premio de Abu Dabi, el tapatío subió una historia en la cual se le ve tranquilo y despreocupado jugando golf. Incluso en un momento aprieta el puño como manera de celebración por su golpe y luego voltea sonriente a la cámara.

Al video lo acompaña la canción ‘Prometo’, del intérprete español Pablo Alborán. Y esta situación solo ha hecho todo más enigmático, pues en un punto la letra dice "Arrancaré del calendario las despedidas grises. Los días más felices no han llegado. Te prometo olvidar mis cicatrices y devolver lo que he robado, a tus dos ojos tristes".

"Te prometo que nos mudaremos pronto del fracaso y desconcierto, a la calle del silencio. Te prometo que vamos a volvernos eternos". Todo se aclarará el próximo domingo 8 de diciembre, cuando Checo corra su última carrera de la temporada.

