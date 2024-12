Lewis Hamilton, el piloto que construyó el imperio llamado Mercedes

Con poco más de 23 años, Lewis Hamilton levantó el Campeonato de Pilotos 2008 de la Fórmula 1; en ese punto, su futuro con McLaren era prometedor, pero de a poco la ilusión de forjar un imperio se fue consumiendo con resultados pobres hasta 2012.

El británico tenía las manos, sin embargo, necesitaba ser rescatado por un equipo que le permitiera pelear y entonces apareció el proyecto de Mercedes. Y aunque el arranque de la relación fue difícil, con una cuarto lugar general en 2013, era cuestión de paciencia para dominar por completo la máxima categoría.

Una docena de temporadas después, Hamilton dejará a las Flechas Plateadas, con el mejor palmarés en la historial del serial: seis títulos mundiales (2014, 2015, 2017, 2018, 2019 y 2020), 84 victorias en 153 podios, 78 pole positions y 3,937.5 puntos, más los que sumen este fin de semana en Abu Dhabi, en la última carrera del #44 con los alemanes.

"Hicimos mucho juntos. Luchamos año tras año. Hemos pasado por muchos altibajos juntos", dijo el inglés en entrevista con CNN Sport durante el GP de Qatar.

De la mano de Lewis, Mercedes se consolidó como una de las mejores escuderías en la historia de la Fórmula 1. Desde la consolidación del británico, en 2014, el equipo dirigido por Toto Wolff hiló Campeonatos de Constructores ocho campañas seguidas: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021, la mejor racha en la historia de la categoría reina del deporte motor.

Las ocho coronas de escudería forjadas por Hamilton llevaron a las Flechas Plateadas a igualar lo hecho por McLaren y colocarse a sólo un título de Williams, aunque lejos de los 16 de Ferrari. Aun así, Mercedes se metió en la grandeza de la F1.

"(Formamos) la asociación más exitosa de la historia, lo cual es algo que cuando comenzamos, no sabíamos que necesariamente iba a ser el caso", añadió Lewis. "Creamos historia juntos. No pienso en lo que me hubiera gustado hacer más porque literalmente no podríamos haber hecho más y creamos grandes lazos, grandes amistades".

LA DEBLACLE: RED BULL Y MAX VERSTAPPEN

Así como Mercedes aprovechó la debilidad de Red Bull tras los cuatro títulos de Sebastián Vettel y de la mano de Lewis Hamilton dominó el serial, la escudería austriaco supo forjar a su nueva estrella para retomar el control de la F1 y derrocar al británico.

Tras ganar la primera temporada pandémica, los Flechas Plateadas mostraron debilidades que fueron expuestas por Max Verstappen y Sergio 'Checo' Pérez, para encumbrar al neerlandés en 2021 y no soltar la cima de la categoría, echando de lo más alto a Hamilton y a su equipo.

Con el paso de las campañas, Mercedes no supo volver a ser competitivo, incluso con frases de Toto Wolff como "Lewis no se merece esto" y abrió paso a equipos como McLaren y Ferrari para pelearle a Red Bull.

Debido a eso, Lewis Hamilton decidió que 2024 sería su último bajo en nomex alemán para el próximo año vestirse de rojo con Il Cavallino Rampante, terminando una de las mayores asociaciones en la historia del deporte.

LOS NÚMEROS DE HAMILTON CON MERCEDES

Temporadas: 12

Carreras: 245

Podios: 153

Victorias: 84

Pole positions: 78

Puntos: 3,937.5

