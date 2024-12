Lewis Hamilton se sincera dentro de la F1: “Definitivamente ya no soy rápido”

Lewis Hamilton habló de sus últimas carreras hechas desde el asiento de Mercedes y fue contundente como se ha sentido con sus actuaciones.

“Definitivamente ya no soy rápido”, mencionó el piloto británico y siete veces campeón del mundo todo esto previo al Gran Premio de Qatar.

Hamilton resaltó su falta de ritmo en comparación con Russell en Qatar en la antesala de la carrera, donde aseguró que fue más la falta de rendimiento que problemas en su coche.

“Lo mismo que en todas las clasificaciones, no tan bien. Simplemente soy lento y lo mismo cada fin de semana. Así que sí, el coche estaba relativamente bien. No, no hay problemas, y realmente no hay mucho más que decir”, mencionó.

Finalmente fue cuestionado si la nueva clasificación previo al sábado por la noche le daría la oportunidad de hacerlos mejor.

“No particularmente, no. Lo positivo es que el coche es rápido, y George debería salir en busca de la pole”, dijo y para este domingo arrancó la carrera desde el sexto puesto en la parrilla.

