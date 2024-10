'Checo' Pérez reafirma su estadía en la Fórmula 1: "No me voy"

Cada fin de semana, algún periodista europeo, principalmente británico, 'revela' la próxima salida del mexicano Sergio Pérez de Red Bull y hasta de la Fórmula 1. Sin embargo, la agenda de los medios no está cerca de la realidad, pues como el mismo Checo lo aseguró: "no me voy".

Hace unas semanas, Joe Saward aseveró que este fin de semana, en el Autódromo Hermanos Rodríguez, el #11 anunciaría su retiro para evitar ser despedido de la escudería austríaca. Ante ello, Checo contestó con un meme del Lobo de Wall Street, con el personaje de Leonardo DiCaprio gritando que "no se iba".

Durante su tradicional conferencia de prensa previa al GP de México, Pérez Mendoza reafirmó ese mensaje, pues piensa quedarse y cumplir su compromiso con Red Bull Racing, aunque entiende que hay una agenda de la prensa de la máxima categoría.

"Al final, después de tantos años en la Fórmula 1 lo entiendes. Hay muchas agendas de la F1, entiendes cómo se mueve el periodismo", comentó el tapatío ante los medios en Plaza Carso.

"ESTARÉ AQUÍ EL PRÓXIMO AÑO": CHECO

Pese a evitar las confrontaciones en los medios y en redes sociales, Checo Pérez es un blanco cotidiano para la prensa de la F1. Sin embargo, el piloto mexicano no les da importancia a todos los rumores y sigue trabajando para mejorar en la presente temporada.

"Siempre trato de estar enfocado en mi trabajo, las entrevistas que hago son porque las tengo que hacer. Pero cuando se meten con mi gente (afición), dije ‘tengo que hacer algo' y eso, no me voy, tengo contrato, sé perfectamente lo que hay ahí y no hay ninguna duda que estaré aquí el próximo año", sentenció.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡LISTOS PARA MÉXICO! ALPINE REVELA PLAYERAS EDICIÓN ESPECIAL PARA EL GRAN PREMIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO