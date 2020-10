Checo Pérez: Red Bull se fijaría en el volante mexicano, aseguran desde Italia

Luego de que en las últimas semanas el nombre, Checo Pérez, sonó fuerte para llegar a los 'controles' de la escudería Haas tras terminar su ciclo de siete años con Racing Point, el piloto mexicano fue relacionado con Red Bull, consecuencia a su cuarto puesto en el Gran Premio de Rusia.

La Gazzetta dello Sport, mencionó que el equipo de capital austriaca tendría en el redar a Sergio para tomar el lugar de Alexander Albon para 2021, y así acompañar a la joven estrella Max Verstappen.

"Por primera vez, Red Bull quiere salir a pescar fuera de sus propios establos, donde actualmente no hay pilotos preparados para el gran salto. El regreso de Pierre Gasly, el ganador de Monza en el AlphaTauri, no es una opción. Dietrich Mateschitz tiene planes ambiciosos para el equipo B y no puede ignorar a Gasly ", comparte el rotativo italiano.

"Me convencería sin ninguna duda (Red Bull) es un equipo que va a luchar por campeonatos en los próximos años", indicaba el volante mexicano en entrevista con Noemí de Miguel en Movistar+ F1 hace unos días respecto al rumor.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: CHECO PÉREZ SE QUEDÓ CERCA DEL PODIO EN EL GRAN PREMIO DE RUSIA