Checo Pérez: Reprobado por la prensa europea tras incidentes con Norris

Sergio 'Checo' Pérez arrancó en la tercera posición en el Gran Premio de Austria; sin embargo, un par de incidentes (uno con Lando Norris) lo relegaron hasta la décima posición, desde donde tuvo que remontar para finalizar en el sexto puesto.

Ante el par de choques, la prensa europea reprobó la actuación del mexicano en el GP de Austria y al contrario, dio sus mejores notas a un Norris que terminó en el podio con los reflectores que sin los 10 segundos (5+5) de sanción a Checo, pudo haber sido para el tapatío.

"Adelantar a Norris por fuera en las primeras vueltas es un riesgo excesivo y le cuesta un podio seguro. Esto no es lo que se espera de un piloto experimentado si estás luchando por el título", se leía en las líneas de La Gazzetta dello Sport ante un 5 de calificación a la actuación del mexicano; Lando recibió un 10.

"No es el fin de semana que esperaba el mexicano. Comienza la carrera defendiéndose de Lewis Hamilton, luego intenta atacar a Lando Norris y termina en la grava. Intenta reconstruir su Gran Premio, pero no logra salir de los duelos con Ferrari y Daniel Ricciardo", dijo OA Sport, otro medio italiano. "Ser el vecino de la caja de Max Verstappen no es fácil para nadie, pero Checo Pérez debería tener los anticuerpos adecuados".

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CHECO PÉREZ, CITADO ANTE COMISARIOS DE GP DE AUSTRIA POR NO OBSERVAR BANDERAS AMARILLAS