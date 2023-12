Checo Pérez revela que a pesar de vivir momentos difíciles en 2023, no tiró la toalla

Al principio de la temporada 2023 de la Fórmula Uno todo pintaba color de rosa para Sergio Pérez, e incluso era candidato para ser el rival directo de Max Verstappen y pelearle al tú por tú el campeonato. Todo esto se derrumbó cuando el mexicano perdió cinco veces consecutivas en la Q3.

La pesadilla engrandeció cuando las críticas hacia Pérez fueron aumentando y la presión ya era parte de su vida diaria. El entorno de “Checo” dudó de su continuidad y hubo quienes se atrevieron a quitarle la confianza y apostar por Daniel Ricciardo como el nuevo coequipero de Verstappen.

Hoy el panorama es diferente, Sergio consiguió el subcampeonato de la temporada 2023 y junto a Max ganó el Campeonato de Constructores para Red Bull Racing. Posiblemente, hubo momentos amargos como el del Gran Premio de México, pero todo queda como aprendizaje para seguir mejorando.

Para forjar un diamante se necesita presión, y eso fue lo que más tuvo Sergio en este año. En una entrevista realizada para el medio de comunicación especializado en automovilismo motorsport.com, el jalisciense dijo que nunca pasó por su cabeza el tirar la toalla ni mucho menos retirarse.

"No, evidentemente, habría sido lo más fácil, porque a veces ha sido muy duro. Pero no soy el tipo de persona que a estas alturas de su carrera se da por vencido y está dispuesto a terminar su carrera así. No es algo que me haya planteado nunca", señaló Pérez.

"Soy consciente de la responsabilidad que tengo y no soy el tipo de persona que va a culpar a la gente a mi alrededor por los resultados. Al final he asumido mi responsabilidad y he tenido que dar la vuelta a la situación bastante", agregó.

Desde hace un par de meses, Red Bull Racing respaldó a Pérez para 2024 sin importar cuáles fueran los resultados; por lo que el mexicano ya se encuentra disfrutando de sus vacaciones, puesto que el próximo año luce igual o más complejo dentro de la pista.

"Si quieres estar en Red Bull, soy consciente de lo fuerte mentalmente que tienes que ser para estar aquí. Y es algo en lo que me he hecho más fuerte. Aprendes mucho de los días malos, mucho más que de los buenos", comentó.

