¿Checo Pérez salvaría su temporada con podio en el GP de México? Esto cree el piloto tapatío

La temporada 2024 de la Fórmula 1 ha sido dura para el mexicano Sergio 'Checo' Pérez. Sin embargo, el piloto de Red Bull confía en que en casa, el Gran Premio de la Ciudad de México, algo diferente podría pasar y 'salvar' uno de sus años más duros en la categoría reina, tal y como la afición y el mismo #11 esperan que suceda este fin de semana.

Con más bajos que altos en la campaña, el tapatío ha sufrido por el irregular rendimiento del RB20 y por el alza de otras escuderías, como McLaren. Ante ello, pensar en llegar de nuevo al subcampeonato como lo hizo en 2023 ya es imposible e incluso el Top 5 del año se ve lejano.

Aun así, Checo sabe que la carrera en casa "sigue siendo la mejor del calendario" y ese impulso podría ser el que necesita para levantar la cara en el cierre de la campaña, una que se tornó “bastante difícil”, de acuerdo al mismo tricolor.

"Es siempre algo impresionante. Hay muchas carreras, pero no tienes el apoyo como cuando corres en tu propio país. Es sorprendente tener la oportunidad de estar aquí, aún me quedo en shock como ayer (en eventos con sus patrocinadores y aficionados)", indicó el jalisciense en conferencia de prensa.

A comparación de otros circuitos en el calendario de la Fórmula 1, México es uno de los más especiales, no solo por la afición, sino por las condiciones del circuito capitalino: altura y tipo de asfalto, así lo cree Sergio Pérez.

"México es diferente, por la altura, el asfalto, veremos cómo va el fin de semana aquí. Definitivamente pienso que podemos competir, lo hemos hecho en el pasado con Red Bull, hemos ido por los podios, por las victorias y espero que así sea ahora".

NO SE ARREPIENTE DE LO HECHO EN 2023

Con la mente en ser el primer piloto mexicano en ganar el GP nacional, Checo Pérez tuvo una furiosa salida el año pasado y a pocos metros de iniciar la carrera, un choque con Max Verstappen y Charles Leclerc provocaron la salida precipitada del tapatío.

Sin embargo, pese a la decepción de la afición y de él mismo, Sergio no se arrepiente, pues "vio la oportunidad y la tomó", algo que volvería a hacer en caso de ser necesario.

"Vi una oportunidad, estaba al frente, ya habíamos tenido dos podios aquí, así que tomé esa oportunidad y fui por ella. Espero este año subir al podio de nuevo, pero no me arrepiento (de lo hecho en 2023), a veces sale y a veces no", comentó en conferencia de prensa en el AHR.

¿CÓMO LE HA IDO EN EL GP DE MÉXICO?

La de este 2024 será la novena ocasión que Checo Pérez corra el Gran Premio de México, aunque solo en las últimas tres, con Red Bull, ha tenido la verdadera oportunidad de luchar no solo por los podios, sino incluso coquetear con la victoria.

De 2015 a 2019, Pérez Mendoza sumó un par de ocasiones un séptimo lugar como su mejor resultado. Pero a partir de 2021 (2020 no se corrió por la pandemia de COVID-19) todo cambió con RBR: dos terceros lugares (2021 y 2022) y la pelea -efímera- por el primer lugar el año pasado.

