Checo Pérez sobre los rumores que vinculan a Colapinto con Red Bull: "No me molestan"

Desde que comenzó su mala racha en la Temporada 2024 de la Fórmula 1, Sergio 'Checo' Pérez ha lidiado con mucha especulación sobre su futuro en Red Bull. Daniel Ricciardo, Liam Lawson y Yuki Tsunoda son los nombres que más han sonado como posibles sustitutos y a los cuales recientemente se sumó el de Franco Colapinto.

El argentino ha dejado buenas impresiones en sus primeras carreras con Williams, a donde llegó como suplente de Logan Sargeant, y ahora se ha dicho que es candidato para llegar a RB y que Lawson suba a Red Bull. Rumores que el piloto mexicano se toma con calma.

"No me molesta para nada, eso demuestra el gran trabajo suyo y es la idea del país, de Argentina, que tiene un gran piloto. Pero creo que hay que ir paso a paso, no hay que ponerle tantas expectativas tan temprano”, mencionó Pérez Mendoza en entrevista con Diario La Capital.

Desde antes del Gran Premio de México comenzó a circular la versión de que Colapinto estaba en el radar de Red Bull, sobre todo a raíz de los halagos de Helmut Marko y Christian Horner, asesor y director de la escudería. Además que se dijo que Sergio Michel anunciaría su retiro en su país; algo que no se concretó.

Pero tras la mala actuación en el Autódromo Hermanos Rodríguez, nuevamente tomó fuerza la especulación. "No, no, son todos rumores, al fin y al cabo, creo que se necesita más profesionalismo también de los medios para evitar rumores como esos".

"La gente pierde credibilidad por estos rumores. Me van a ver en Las Vegas, me verán el próximo año; no soy alguien que se preocupe por eso", añadió el tapatío previo al Gran Premio de Brasil este fin de semana

