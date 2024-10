Checo Pérez subirá de nivel cuando Verstappen vuelva a ganar, opinó Helmut Marko

Red Bull se fue a la "pausa de otoño" en el segundo lugar del Campeonato de Constructores y con una racha de ocho carreras sin victoria. Sin embargo, a dos semanas de que se reanude la actividad de Fórmula 1, el asesor de los austriacos, Helmut Marko, expresó su optimismo en recuperar el rumbo con Max Verstappen y, como consecuencia, con Sergio 'Checo' Pérez.

En su columna semanal de Speedweek, Marko aseguró que la escudería está avanzando en buena dirección tras el Gran Premio de Singapur. Además, consideró que para el Gran Premio de Estados Unidos tendrán una versión distinta a las últimas carreras.

Con respeco a Checo Pérez, consideró que una vez que el tricampeón del mundo mejore el ritmo, el mexicano se motivará como consecuencia. “Tan pronto como Max vuelva a ganar carreras, Sergio Pérez dará un paso al frente y entonces toda la situación volverá a ser completamente diferente".

"Pero para ello necesitamos una ventana de trabajo más amplia para el coche, que no pueda funcionar sólo en un área muy estrecha. Y necesitamos velocidad. Entonces hay dos factores y confío en que nuestros técnicos lo lograrán", escribió el austriaco.

Por otra parte, consdieró que han logrado avances significativos que será más notorios en su visita a Austin el próximo domingo 20 de octubre. “Soy optimista de que seremos más fuertes nuevamente en Austin".

"El rendimiento debe demostrarse en la pista, no sólo en la simulación. En el pasado, la falta de correspondencia entre la simulación y la realidad era una de las razones por las que la gente iba en la dirección equivocada”, finalizó el asesor de Red Bull, que no gana con Verstappen desde el Gran Premio de España en junio y no sube al podio con Checo desde China en abril.

