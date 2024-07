Checo Pérez ya no piensa en ser campeón, señaló Helmut Marko

A pesar de que Sergio 'Checo' Pérez se encuentra en medio de una mala racha en la actual temporada de Fórmula 1, en Red Bull mantiene su decisión de haber renovado el contrato del mexicano. Al menos por ahora, pues consideran que su aporte va más allá del resultado.

En medio de la especulación sobre un posible regreso de Daniel Ricciardo a la escudería austriaca para suplir al tapatío, el asesor Helmut Marko externó los motivos por los cuales decidieron mantener a Pérez Mendoza. "Es compañero de equipo de Max Verstappen y lleva varios años en el equipo; queríamos estabilidad y trabajan bien juntos".

"Ya he dicho que los Verstappen no son fáciles. Max y Jos no habrían estado de acuerdo con todos sus (posibles) compañeors de equipo", declaró el asesor austriaco a Viaplay de Países Bajos, previo al Gran Premio de Gran Bretaña. Añadió que Verstappen necesita un compañero que aporte al equipo y en ese aspecto Checo ha funcionado bien.

De igual forma, Marko consideró que el mexicano ya no tiene en la mente ser campeón y con ello puede centrarse en otras cosas. "Max quiere un buen entorno en el que pueda trabajar. Él y Pérez son iguales en el aspecto técnico, Sergio ya no sueña con el título. Y no importa quién se siente al lado de Max, todos serán derrotados de igual manera".

"Encontramos una manera de centrarnos en los problemas técnicos que teníamos, de modo que aún podemos ganar un título para Max. Eso está por encima de todo lo demás. Así que en ese sentido logramos que todos estén en la misma página. Solo tenemos que ganar", finalizó.

Marko tomó con humor que Checo Pérez finalizó por delante de Verstappen en Silverstone

En un resultado poco visto, sobre todo en medio de la mala racha de Checo, el mexicano terminó con mejor tiempo en la segunda sesión de entrenamientos este viernes en el Gran Premio de Gran Bretaña. El de Jalisco fue tercero detrás de los McLaren, mientras que el neerlandés concluyó en el séptimo puesto.

"Menos mal que no me preguntas por qué Max ha estado peor hoy. Si Checo hubiera estado detrás, ¡seguro que me habrías hecho esa pregunta!", respondió Marko cuando le cuestionaron sobre el rendimiento del RB20 y a todo de broma refirió a la ausencia del mexicano en la primera sesión, cuando dejó su auto a Isack Hadjar. “Quizá deberíamos darle sólo una sesión al día cada vez".

Añadió que el resultado de hoy le quitó presión a Pérez Mendoza, pero podrán hacer una evaluación después del domingo, además que reconoció que McLaren se mantiene un poco mejor. "La diferencia real no es de seis décimas, ya que la pista se hizo mucho más rápida durante los entrenamientos".

"Pero tanto en las tandas cortas como en las largas, estamos por detrás de Norris. El desgaste de los neumáticos parece ser más o menos el mismo, así que aún tenemos trabajo por hacer", concluyó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LANDO NORRIS PERDONA A MAX VERSTAPPEN TRAS EL GP DE AUSTRIA: "SUS DISCULPAS NO SON NECESARIAS"