Expertos sobre el rendimiento de Checo Pérez: “Red Bull encontró su techo y ya no saben qué hacer”

La temporada de la Fórmula 1 volverá a la actividad este fin, cuando se largue el Gran Premio de Países Bajos en el Circuito Internacional de Zandvoort, donde se espera que tanto Checo Pérez como Red Bull vuelvan a su mejor rendimiento, para poder cerrar con todo en los últimos 10 GP del calendario.

En la previa al reinicio de la Fórmula 1, Elio Navarro, de Skyline Racing, y Jorge García, experto de F1 en el diario El Universal, visitaron RÉCORD para analizar lo que ha sido la primera mitad de la campaña con Red Bull, además de vaticinar lo que podría venir para el piloto azteca durante lo que resta de la temporada.

“Ha sido una temporada complicada, se ahonda más en el tema de su rendimiento porque el coche es el que no anda, por más que se ha insistido en el que Checo es el que tiene que adaptarse, todos los altibajos del mexicano se deben al monoplaza, también hay que decirlo, Checo ha cometido errores muy grandes en su búsqueda de la puesta a punto del RB 20, además tenemos el fenómeno de que la prensa europea descubrió una mina de oro de contenido”, comentó Jesús García.

Asimismo, Elio Navarro aseguró que al piloto mexicano le ha costado la adaptación al monoplaza, aunándolo a los estilos diferentes de manejo entre el originario de Guadalajara, Jalisco y su compañero de equipo, además de que el RB20 ya no es el monoplaza más rápido de la parrilla.

“Checo no se puede adaptar al auto y el monoplaza no se adapta al estilo de conducción del mexicano, Max y Pérez tienen estilos de conducción diferentes, por ahí va el tema, además de que Red Bull ya no tiene él holgadamente al auto más rápido de la parrilla, Checo se ha visto en la presión de tratar de sacar el Setup y el equipo tampoco lo puede ayudar, esto no quita responsabilidad de Checo, ahí viene la presión y es lo que lo llevan a cometer errores”, comentó Elio Navarro.

Todo esto desemboca en el hecho en el que Red Bull, y así lo habrían reconocido desde el garaje del equipo bicampeón del mundo en Fórmula 1, ya ha alcanzado su tope de rendimiento, tema que se aclaró después de que, supuestamente, les habían pedido retirar un componente del RB20.

“No creo que sea el caso, gente de grupo de ingeniería de Red Bull dicen que es una situación en donde han llegado al tope de su diseño, de la evolución del auto, haciendo más difícil encontrar una ventana para sacar más rendimiento, además de que McLaren ha encontrado una muy buena evolución”, aseguró Elio Navarro.

Checo dentro del Top 5

El piloto mexicano se encuentra a 146 puntos de distancia con Max Verstappen, entre Checo y el neerlandés se encuentran seis pilotos, quedando a 68 unidades de Lando Norris, que es segundo lugar, por lo que le urge al mexicano, como mínimo, volver al podio en Zandvoort.

Nuestros analistas invitados aseguran que, debido a la complejidad de los siguientes grandes premios, Red Bull podría seguir teniendo problemas, además de que no tendrán grandes actualizaciones, por lo que lo máximo a lo que podría aspirar el mexicano, es a entrar a los cinco primeros en la Fórmula 1 una vez que termine la temporada.

“Creo que va a ser de menos a más, pero creo que si vamos a ver sorpresas, Hugh Bird no va a estar presente en Países Bajos y si logran dar resultados la fórmula se va a quedar y Bird no volvería al garaje de Checo, Checo termina en cuarto o quinto al final de la temporada” aseguró Jorge García.

“Pienso lo mismo, no vamos a ver a Checo inmediatamente detrás de Max, pero ahora veo que en Red Bull sí están interesado en resolver el problema de Checo, para el top 5 si le puede alcanzar, pero no lo veo dentro del Top 3 al final de la temporada”, concluyó Elio Navarro.

Este fin de semana vuelve la actividad de la Fórmula 1 cuando Red Bull y Checo Pérez larguen en el Circuito Internacional de Zandvoort.

