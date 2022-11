Expresidente de la F1 sobre Max: 'Los fans han querido ver a alguien así durante mucho tiempo'

Imponer marca de puntos, victorias, lograr el Bicampeonato y ser el hombre más dominante de la Fórmula Uno es algo que necesitaba la categoría, pero que Max Verstappen se lo dio a lo largo de la temporada, al menos así lo cree Bernie Ecclestone, expresidente del Gran Circo.

Quien fuera The Big Boss del serial ve en el neerlandés de Red Bull al hombre que puede reescribir la historia, sobre todo por lo hecho este 2022, al cual le queda la carrera final en Abu Dhabi este fin de semana.

"La Fórmula Uno debería dar las gracias a Max. Él es un corredor y hace lo que tiene que hacer: simplemente corre. Los fans han querido ver a alguien así durante mucho tiempo. Países Bajos está muy orgulloso de él y todo el mundo está detrás de él", comentó a De Telegraaf.

Con dos títulos a sus 25 años, Verstappen tiene una carrera por delante para seguir acumulando coronas y récords, algo que Ecclestone cree posible.

"Depende de lo bueno o no que sea su coche, pero si Red Bull tiene sus asuntos en orden, no veo por qué no puede seguir ganando. ¿Romperá alguna vez el récord de siete títulos mundiales? Quién sabe. Esperemos que sí. La Fórmula Uno ha cambiado mucho. Aunque al mismo tiempo muchas cosas han permanecido igual. He visto innumerables caras conocidas. Es agradable ver que la competición está avanzando", finalizó.

