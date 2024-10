Fernando Alonso amenazó a Liam Lawson: “Dijo que me jodería y cumplió su palabra”

El Gran Premio de Estados Unidos dejó grandes emociones durante la carrera Sprint de este sábado, pero los ánimos se calentaron entre un veterano y un novato, pues al culminar la clasificación, Liam Lawson confesó que Fernando Alonso lo amenazó y además, cumplió con su palabra.

El piloto de ‘AlphaTauri” defendió su posición de una manera aguerrida contra Fernando Alonso, el piloto español consideró que la manera de conducir del novato, por lo que Alonso lo llamó idiota y no solo quedó ahí, pues se encontraron en el box previo a la clasificación.

FERNANDO ALONSO'DAN LIAM LAWSON'A ÜLTİMATOM! "Liam'ın kendini kanıtlaması için altı yarışı var. Bu yaklaşım pek de iyi sayılmaz. Tehlikede olan onun kariyeri, benim değil"pic.twitter.com/XqRuRlbH53 — Diabolica (@Dia8olicaR) October 19, 2024

“Estaba muy enfadado, no sé por qué. Estábamos compitiendo por la P16 y no sé por qué estaba tan enfadado. Sí, no lo sé. Es lo que hay. Espero que pueda superarlo y sigamos adelante. Dijo que me jodería y supongo que cumplió su palabra", declaró Liam Lawson.

Fernando Alonso demostró su molestia contra Lawson en los micrófonos y en la pista, pues durante la Q2 no desaprovechó la oportunidad y apenas salieron ambos del pitline, Alonso hizo un brusco rebase sobre Lawson, además de declarar que el joven pone en riesgo su carrera.

“Liam tiene seis carreras para demostrar mucho y seguramente no es el mejor ‘approach’ el que está haciendo per bueno, es su carrera la que está en juego no la mía”, además, no quiso tocar el tema de la supuesta amenaza y puso fin al tema en la zona mixta "Eso es entre nosotros", dijo.

