Fernando Alonso revienta a Alpine: 'Me subestimaron, con sus resultados deberían callar'

Fernando Alonso está teniendo su tercer aire en la Fórmula 1, y el veterano español se mantiene en el tercer lugar del Campeonato de Pilotos con Aston Martin, esto después de salir con una mala experiencia de Alpine, donde no tuvo los mejores resultados.

Alonso no olvida los días de horror que vivió en Alpine y bajo las indicaciones de Otmar Szafnauer, quien era director deportivo de dicha escudería hasta su despido tras el GP de Bélgica este 2023, y para Fernando, el tiempo pone casa cosa en su lugar y por eso Otmar salió por la puerta trasera del Alpine, por los malos resultados.

“Alpine me subestimó al 100 por ciento y siguen haciéndolo. Otmar no debería hablar para nada porque viendo los resultados que tenemos en Aston Martin, respecto a lo de Alpine este año, se atreve a seguir hablando, diciendo que está orgulloso de no renovarme”, explicó el español para BBC Sports.

Fernando Alonso también recordó que gran parte de que no renovara con Alpine tras la temporada 2022, fue que el equipo se tardó demasiado en hacerle propuestas para quedarse, mientras que ante los medios hablaban mal de él por el tema de la edad.

“No creo que me sintiera irrespetado, pero es cierto que tomó más tiempo de lo que pensé cuando comenzamos las conversaciones, creo que fue en Australia 2022, sobre la renovación del contrato. Fue un ritmo muy lento y no fue de mi parte. Estaba listo y feliz.

“Entonces, ese ritmo lento de conversaciones, y finalmente, ni siquiera en papel lo que estábamos escribiendo y todos estos comentarios sobre la edad y lo que sea, que todavía están haciendo, me dejaron el panorama claro para mi futuro”.

Al final, Fernando Alonso cambió de página y está en un gran rendimiento para Aston Martin, donde en las primeras tres carreras logró meterse al podio, demostrando que tiene un monoplaza rápido y capaz de dar pelea a quien sea.

