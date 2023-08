Checo Pérez sobre la salida de Szafnauer de Alpine: 'Es una pena que lo dejen ir'

Alpine informó que Otmar Szafnauer dejó de ser el jefe del equipo tras los resultados irregulares que han tenido en lo que va de la Temporada 2023 de la Fórmula Uno, y Checo Pérez, sobre este tema, destacó que se pudo haber cometido un grave error por parte de dicha escudería.

El piloto mexicano de Red Bull trabajó con Szafnauer cuando ambos eran parte del extinto equipo de Force India (que ahora es Aston Martin), por lo que Checo Pérez se dijo sorprendido por la decisión de tempranera de Alpine.

“Creo que me sorprendió bastante, dado que fue sin antelación. Creo que Otmar es genial, a cualquier persona en esa posición hay que darle tiempo. A Otmar le ha faltado tiempo para demostrar realmente su potencial, que sé que es enorme porque he visto lo que ha hecho en otros equipos con presupuestos muy limitados y también presupuestos no tan limitados. Así que creo que es una pena que lo hayan dejado ir", mencionó Checo Pérez para F1.

Cabe destacar que Otmar Szafnauer no tenía previsto el salir de Alpine, pues él creía que el equipo estaba tomando ritmo para la segunda parte de la Temporada 2023, sin embargo, a pesar de que la separación fue por mutuo acuerdo, como mencionó la escudería, fue más parte de Alpine quienes quisieron terminar el contrato.

