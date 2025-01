Gran Premio de México y otras carreras tendrán presencia de Gordon Ramsay en 2025

Gordon Ramsay y la Fórmula 1 dieron a conocer una alianza para la Temporada 2025, gracias a la cual el popular y cotizado chef británico estará en diez de las 24 carreras de este año, incluido el Gran Premio de México.

Será con el proyecto 'Garage F1', celebrado por primera vez en Miami en 2024, que se realice esta colaboración. "Ees una experiencia única en nuestro deporte, que ofrece a los aficionados un acceso sin igual al mundo de la Fórmula 1", mencionó el presidente de la categoría, Stefano Domenicali.

El Gran Premio de México 2025 | IMAGO 7

Por su parte, Gordon Ramsay compartió su ilusión por incursionar en el deporte del automovilism. "Mi pasión por la Fórmula 1 es bien conocida, pero lo que más me atrae es la complejidad y el ritmo de los coches, así como el talento de las muchas personas que los construyen y controlan".

"En muchos sentidos, la Fórmula 1 es como una cocina profesional de alto rendimiento, por lo que esta es la asociación perfecta para nosotros y nuestro creciente grupo internacional de restaurantes. Estamos entusiasmados por lo que podemos ofrecer", añadió.

Afición en el Gran Premio de México | IMAGO 7

Esta alianza formará parte de la F1 Experience, que son paquetes VIP para asistir al Autódromo Hermanos Rodríguez, visitar el paddock, convivir con pilotos, pasear por el pitlane, entrar a los garages, etc.

Estos pases tienen un costo que ronda $27,945.00 dólares por persona, es decir, más de medio millón de pesos mexicanos.

Formula 1 has partnered with multiple Michelin-starred chef, and long-time friend of the sport, @GordonRamsay , to deliver a world-class culinary experience in the Paddock’s most premium hospitality, F1 Garage.



In 2025, F1 Garage will return for ten Grands Prix, starting in… pic.twitter.com/VfChzxds04

— F1 Media (@F1Media) January 23, 2025