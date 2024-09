Helmut Marko confía en que Red Bull vuelva a ganar, pero no con Checo Pérez

Seis carreras suma Max Verstappen sin ganar en la actual temporada de Fórmula 1, que junto con la racha de 11 carreras sin podio de Sergio 'Checo' Pérez tiene a Red Bull en una crisis alarmante. Los austriacos perdieron la ventaja en el Campeonato de Constructores y ahora McLaren está a ocho puntos de igualarles.

A pesar de ello, el asesor de la escudería de Milton Keynes, Helmut Marko, considera que pueden defender el título, aunque no con el mexicano. En su columna semana de Speedweek, el asutriaco de 81 años reiteró que lo que necesitan es que Verstappen gane de nuevo, mientras que con Checo les bastaría con que termine Top 5.

"No tenemos que descartar el título de la marca. Porque si Max vuelve a ganar y las posiciones de Sergio están entre los puestos 3 y 5, serán suficientes para defender con éxito este título", escribió Marko, quien señaló que necesitan devolver la confianza a los pilotos en el RB20.

"Sigo siendo optimista: tenemos un equipo técnico muy amplio y estoy convencido de que podemos solucionar este problema. ¿Cómo hacemos para encontrar el buen equilibrio de los autos que tuvimos durante la primera parte de la temporada? Si podemos hacer esto, el comportamiento del coche volverá a ser predecible, los conductores ganarán nuevamente confianza", añadió.

Reiteró que si logran que Verstappen encuentre de nuevo su mejor entendimiento con el auto, entonces tendrán las bases para seguir creciendo. "Si consigue un coche con el que pueda luchar razonablemente, entonces su clase superior pasará a primer plano, y sobre ella podremos seguir construyendo".

Marko descartó que la salida de Adrian Newey haya pesado

Por otra parte, a pesar de que hace un par de días declaró que sí influyó la salida del ingenieron británico, Marko aseguró que el actual estado del RB20 no es por la salida de Adrian Newey. "Entre los fans circula la opinión de que nuestra recaída tiene algo que ver con la marcha de Adrian Newey".

"Pero eso no es cierto, porque Newey ya no participó en todos los detalles del desarrollo del vehículo en la primavera. Lo que por supuesto no se puede negar es que Newey es Newey, un hombre con una experiencia increíble, que siempre lo ha distinguido. Pero nuestro problema está en otra parte", sentenció.

