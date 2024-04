Helmut Marko elogia a Checo Pérez y asegura que la mejor opción es renovarlo

Sergio Pérez ha tenido un gran inicio de temporada en la Fórmula Uno con Red Bull, por lo que su renovación de contrato para permanecer en el equipo en 2025 puede ser una realidad si continua con su gran momento, y así lo ve Helmut Marko, asesor de la marca de bebidas energéticas, quien asegura que, de momento, el mexicano es la mejor opción para el equipo.

"Está claro que Checo Pérez actualmente vive su mejor temporada desde que está con nosotros. Si mantiene estás actuaciones como las de la clasificación en Japón, entonces es, sin duda, la mejor opción para 2025 en Red Bull Racing", expresó el alemán para PrimeF1.

Al mismo tiempo, elogió al piloto tapatío subcampeón del mundo en 2023, pues señaló que ha aprendido de los errores del año pasado y que ha empezado a trabajar más en equipo, un factor que también es de ayuda para su coequipero y tricampeón del mundo, Max Verstappen.

"Es un trabajador de equipo y también se ha dado cuenta de que el camino radicalmente diferente que tomó el año pasado, en materia de configuración, era el equivocado. Ahora el auto está más cerca de la puesta máximo de Max Verstappen y eso le ayuda".

Sainz no es opción de momento

Al mismo tiempo, Helmut Marko, asesor de Red Bull, señaló que sí ha habido acercamiento con Carlos Sainz, piloto que se encuentra sin equipo para el 2025, pero señaló que tiene una oferta de mucho dinero en Audi y es algo que en la marca de bebidas energéticas no puede superar ni siquiera igualar.

"Hemos hablado con Carlos Sainz, está teniendo su temporada más fuera en la Fórmula Uno, pero tiene una oferta muy lucrativa de Audi que no podemos igualar ni superar. Lo conocemos de la época de Toro Rosso, ya desde entonces conducía Max, pero realmente me dolió cunado en Red Bull confiamos en Verstappen y no en él".

