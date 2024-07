¡Lo contradice! Helmut Marko insiste que permanecia de Checo Pérez depende del rendimiento

En medio de la especulación sobre su continuidad con Red Bull, Sergio 'Checo' Pérez aseguró que seguirá con los de Milton Keynes. Previo al Gran Premio de Hungría, el mexicano declaró a los medios de comunicación que no hay riesgo de que pierda su asiento durante la pausa de verano.

"No hay nada relacionado con eso. Obviamente, no puedo hablar de mi contrato, pero no hay nada relacionado con eso", y enfatizó que él es el primero que se preocupa por salir de su mala racha, misma que ya se extendió a siete carreras sin subir al podio.

A pesar de ello, el asesor de la escudería austriaca, Helmut Marko, contradijo al piloto de Jalisco y reiteró que hay diversas cláusulas en un contrato, además que lo más relevante es los resultados que se obtienen en la pista.

Lo que dijo Helmut Marko sobre Checo Pérez

En entrevista con el canal ORF de Austria, Marko dio su versión de los hechos tras la primera sesión de entrenamientos en Budapest. "Existen varias formas de cláusulas de ejecución. En última instancia, no importa cómo sea el contrato: sólo tienes que rendir".

Además, insistió que tras las carreras en el Hungaroring y en Spa, las dos últimas antes de la pausa de verano, revisarán la situación del mexicano para decidir cómo proceder. "Echaremos un vistazo a las dos carreras y luego nos sentaremos juntos para decidir qué y cómo continuarán las cosas después de las vacaciones de verano".

"Todo depende del rendimiento. El Campeonato de Constructores es muy, muy importante para todos los empleados porque las primas se pagan después del Campeonato de Constructores. Esto significa que si ganamos el Campeonato de Pilotos, los empleados no sacan nada de ello. Por eso tenemos que asegurarnos de que este apoyo se mantenga", señaló.

Daniel Ricciardo, Liam Lawson y Yuki Tsunoda son nombres que suenan como opciones para reemplazar al mexicano, pero cuando se le cuestionó puntualmente a quién elegirían, Marko respondió con evasivas. "Es una linda pregunta. Daré una linda respuesta: todo está abierto".

