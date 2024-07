Paul Monaghan, ingeniero de Red Bull, considera que a Checo Pérez le afecta el nivel de Max Verstappen

Paul Monaghan, ingeniero en jefe de la escudería Red Bull, ha expresado su opinión sobre la situación del piloto mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez quien atraviesa su pero momento desde que llegó al equipo. Monaghan cree que Pérez ha tenido dificultades para lidiar con la superioridad de Max Verstappen, lo cual ha impactado en su desempeño.

El ingeniero explicó que el mal momento que atraviesa el piloto de Guadalajara puede estar relacionado con la constante comparación con el neerlandés. Según Monaghan, esta comparación puede ser perjudicial si no se maneja adecuadamente.

"No quisiera ser grosero con Checo Pérez y quizá me arrancaría la cabeza de una mordida si estuviera sentado aquí, pero yo diría que, en general, Max es un poco más rápido que Checo. No creo que para mí exista algo más (de razón para sus diferencias de rendimiento)," comentó Monaghan en el podcast Beyond The Grid.

"Está bien si te encuentras preparado para eso y puedes soportarlo. Depende de la fuerza interior que el compañero de equipo tenga para sacar lo mejor de sí mismo y para soportar la crítica," añadió.

Además, Monaghan subrayó que la comparación con un compañero de equipo puede ser beneficiosa si ayuda a sacar lo mejor de uno mismo. Sin embargo, si los pilotos están constantemente preocupados por lo que hace su compañero y no logran trabajar efectivamente con sus ingenieros, esta situación puede volverse perjudicial.

