Helmut Marko sale a defender a Checo Pérez tras el GP de Australia: 'No falló la conducción'

El asesor de la escudería de Red Bull, Helmut Marko, salió en defensa del piloto mexicano Checo Pérez, luego de que el tapatío quedara en quinto lugar de la carrera.

Marko aseguró que la conducción del mexicano no falló, y comentó que la clasificación previa a la carrera, no fue lo mejor.

“Creo que hay que mirar la puesta a punto. Tal vez lo que hicimos ayer para la clasificación no era lo correcto para la carrera. A veces era dos segundos más lento que los Ferrari o los pilotos de cabeza. Eso no se debe sólo a la conducción, sino a que algo falló en la puesta a punto”, indicó Helmut para SKY Sports

Cabe señalar que la salida de Verstappen en la segunda vuelta parecía poner a Checo Pérez en posición de buscar la victoria en Australia, pero las cosas no salieron como todos en el garaje de Red Bull están acostumbrados. El tapatío, que sufrió una penalización en la clasificación y salió sexto el sábado en el Gran Premio, apenas pudo mejorar una posición.

Habló sobre Max

Sobre el tema en el auto de Max Verstappen que lo obligó a dejar la competencia y ver rota su racha de 9 victorias seguidas, Marko dio detalles de la falla, minimizando los efectos que este resultado adverso puedan significar para el resto del calendario.

“Todavía no lo sabemos exactamente (lo que pasó al RB20 de Max), pero (el problema) ya estaba en la vuelta en la que Sainz lo adelantó. Los frenos no se soltaron en esa curva, lo que le hizo irse ligeramente de lado, y por eso Sainz lo adelantó con relativa facilidad. Y como resultado, los frenos se atascaron completamente. Y estamos muy contentos de que no se incendiara todo, pero todavía tenemos que averiguar la causa exacta”, señaló.

