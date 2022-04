Helmut Marko sobre la caída de Mercedes: ‘No es el final de una era en la F1’

Tras un buen inicio de Ferrari y de Red Bull en este inicio de temporada en la Fórmula 1, ha dejado a Mercedes fuera del centro de atención, pero para el asesor de la marca de bebidas energéticas, Helmut Marko, no deben dejar de ver con peligro a la escudería alemana.

En una entrevista con un canal de YouTube, Helmut explicó que él ve lejos que el rendimiento de Mercedes sea el inicio del final de la escudería, como sufrió Red Bull después de 2013.

“Hay que distinguir entre los dos casos. La era posterior a 2013 coincidió con las nuevas reglas de motores, y Mercedes tuvo un dominio increíble en esta etapa. Estaban hasta dos segundos por delante de todos, pero lógicamente no lo mostraban”, explicó para Formel1.de.

“Ahora, el cambio de chasis y de motor, las diferencias no son tan grandes. Mercedes ya no puede hacer click y de repente sea fiesta para ellos. Pero el equipo esta muy bien posicionado y también cuenta con personas realmente importantes en el área del chasis.

“Estoy completamente convencido de que volverán si controlan el porposing. Y Lewis Hamilton esta a nueve puntos de Verstappen, así que tampoco es nada. No creo que sea el final, pero tal vez tengamos una batalla al mismo nivel”, añadió.

Mercedes no solo sufre de porposing, sino que el W13 no parece tener la mejor unidad de potencia, por lo que no tienen una buena parilla. Caso contrario al que Red Bull y Ferrari lograron controlarlo, por lo que Marko cree que es el combustible.

“No sé exactamente por qué Mercedes se ha quedado atrás. Seguramente debe tener algo que ver con el aumento del combustible sintético, que pasó del cinco al 10 por ciento”, dijo.

También expresó que para el RB18 de Verstappen y del mexicano Checo Pérez, igual fue difícil, por lo que no tiene certeza si Mercedes se confió en eso o no.

“Bueno, no fue pan para nosotros, y no todo es igual. Pero, por su puesto, no tenemos ese conocimiento detallado de Mercedes.

“Sin embargo, la lógica apunta a que una explicación está relacionada con el combustible. Y, por su puesto, cuando pierdes a tanta gente importante. En primer lugar, se ha ido Andy Cowell, y luego otras 50 personas más o menos, por lo que el impacto es lógico”, finalizó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: TOTO WOLFF: 'ES EXTREMADAMENTE DOLOROSO' NO PODER COMPETIR CON RED BULL Y FERRARI