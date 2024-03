¿Hulkenberg lanza comentario 'racista' hacia Checo Pérez?: “Estaba durmiendo la siesta mexicana”

La noche del pasado viernes se corrió la sesión de clasificación en el Gran Premio de Australia, misma en donde Sergio “Checo” Pérez sufrió una sanción de tres lugares luego de una maniobra peligrosa contra el alemán Nico Hülkenberg.

Este sábado, en la previa de que se largue el Gran Premio de Australia, el piloto alemán lanzó un comentario que refleja el estereotipo que se tiene de los mexicanos en el Viejo Continente, asegurando que el error lo ocasionó “la siesta mexicana” del oriundo de Guadalajara, Jalisco.

"Sergio Pérez estaba durmiendo la siesta mexicana y no miraba por los espejos. Ahora estamos entrando muy rápido en la curva 12 y si no tienes cuidado, irá muy rápido. Pero algo así no debería suceder”, comentó el germano.

Medios presentes, como Motorsport, aseguran que el comentario de Hülkenberg dista de ser de índole racial y es más bien una crítica hacia la acción despreocupada de Pérez.

Este acto le costó tres posiciones al mexicano, quien había calificado en el tercer sitio y tendrá que largar desde la sexta posición luego de la sanción impuesta por la FIA.

